23 май 2022



Новое видео GREY DAZE



"Starting To Fly", новое видео группы GREY DAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Phoenix", выходящего 17 июня на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. Saturation (Strange Love)



02. Starting To Fly



03. Be Your Man



04. Holding You (featuring Dave Navarro)



05. Hole (featuring Lily & Lila Bennington)



06. Drag



07. Believe Me (featuring Richard Patrick)



08. Anything, Anything



09. Spin



10. Wake Me (blindman)







