Новое видео GREY DAZE



"Drag", новое видео группы GREY DAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Phoenix", выпущенного 17 июня на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. Saturation (Strange Love)



02. Starting To Fly



03. Be Your Man



04. Holding You (featuring Dave Navarro)



05. Hole (featuring Lily & Lila Bennington)



06. Drag



07. Believe Me (featuring Richard Patrick)



08. Anything, Anything



09. Spin



10. Wake Me







