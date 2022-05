сегодня



Новое видео SICK N' BEAUTIFUL



“This Is Not The End”, новое видео SICK N' BEAUTIFUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Starstruck, релиз которого намечен на 15 июля:



“Tonight We Go To War”

“Starstruck”

“Drop It 2 The B”

“This Is Not The End”

“Defy The Light”

“Deep End Dark”

“Schadenfreude”

“Pull Of Gravity”

“Angels Be Fallin’”

“YTOPYNONAVEVANONYPOTY”







