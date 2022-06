сегодня



Новое видео SICK N' BEAUTIFUL



"Drop It 2 The B", новое видео SICK N' BEAUTIFUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Starstruck", релиз которого намечен на 15 июля.



Трек-лист:



“Tonight We Go To War”

“Starstruck”

“Drop It 2 The B”

“This Is Not The End”

“Defy The Light”

“Deep End Dark”

“Schadenfreude”

“Pull Of Gravity”

“Angels Be Fallin’”

“YTOPYNONAVEVANONYPOTY”







+0 -1



просмотров: 286