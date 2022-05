сегодня



Новое видео FUNERAL CHIC



"Spit & Crawl", новое видео FUNERAL CHIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Roman Candle", релиз которого намечен на 29 июля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Made in America

2. Spit & Crawl

3. Roman Candle

4. Satisfaction

5. Ain’t Goin’ Nowhere

6. Lose

7. Built to Love

8. Born to Kill

9. Last Line Blues

10. Two Headed Dog







+0 -0



просмотров: 118