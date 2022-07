сегодня



Новая песня FUNERAL CHIC



"Last Line Blues," новая песня FUNERAL CHIC, доступна ниже. Этот трек взят из альбома "Roman Candle", релиз которого намечен на 29 июля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Made in America

2. Spit & Crawl

3. Roman Candle

4. Satisfaction

5. Ain’t Goin’ Nowhere

6. Lose

7. Built to Love

8. Born to Kill

9. Last Line Blues

10. Two Headed Dog







