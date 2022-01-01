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Ryo Okumoto
Япония
-
https://www.ryookumoto.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/RyoOkumotoMusic
25 май 2022
:
RYO OKUMOTO выпускает альбом летом
25 май 2022
RYO OKUMOTO выпускает альбом летом
RYO OKUMOTO сообщил о планах выпуска нового альбома, получившего название The Myth Of The Mostrophus, 29 июля на InsideOutMusic. В качестве гостей в записи принимали участие:
Nick D’Virgilio (Big Big Train, Spock’s Beard) - Drums & Vocals
Al Morse (Spock’s Beard) - Guitar
Dave Meros (Spock’s Beard) - Bass
Ted Leonard (Spock’s Beard. Transatlantic) - Vocals
Jimmy Keegan (Spock’s Beard) - Vocals
Steve Hackett (Genesis) - Guitar
Michael Sadler (Saga, ProgJect) - Vocals
Mike Keneally (Steve Vai, Frank Zappa, ProgJect) - Guitar
Jonathan Mover (Joe Satriani, ProgJect) - Drums
Marc Bonila (Keith Emerson/Kevin Gilbert) - Guitar
Doug Wimbish (Living Colour) – Bass
Randy McStine (McStine & Minnemann, Porcupine Tree) – Guitars & Vocals
Lyle Workman (Todd Rundgren) – Guitar
Michael Whiteman (I Am the Manic Whale) – Guitars & Vocals
Трек-лист:
"Mirror Mirror"
"Turning Point"
"The Watchmaker (Time On His Side)"
"Maximum Velocity"
"Chrysalis"
"The Myth Of The Mostrophus"
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