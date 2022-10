сегодня



Видео с текстом от RYO OKUMOTO



“Chrysalis”, официальное видео с текстом от RYO OKUMOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Myth Of The Mostrophu"s. В качестве гостей в записи принимали участие:



Nick D’Virgilio (Big Big Train, Spock’s Beard) - Drums & Vocals

Al Morse (Spock’s Beard) - Guitar

Dave Meros (Spock’s Beard) - Bass

Ted Leonard (Spock’s Beard. Transatlantic) - Vocals

Jimmy Keegan (Spock’s Beard) - Vocals

Steve Hackett (Genesis) - Guitar

Michael Sadler (Saga, ProgJect) - Vocals

Mike Keneally (Steve Vai, Frank Zappa, ProgJect) - Guitar

Jonathan Mover (Joe Satriani, ProgJect) - Drums

Marc Bonila (Keith Emerson/Kevin Gilbert) - Guitar

Doug Wimbish (Living Colour) – Bass

Randy McStine (McStine & Minnemann, Porcupine Tree) – Guitars & Vocals

Lyle Workman (Todd Rundgren) – Guitar

Michael Whiteman (I Am the Manic Whale) – Guitars & Vocals



Трек-лист:



"Mirror Mirror"

"Turning Point"

"The Watchmaker (Time On His Side)"

"Maximum Velocity"

"Chrysalis"

"The Myth Of The Mostrophus"







