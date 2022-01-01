×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
8
Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»
8
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS
8
TESTAMENT готовят балладу
7
FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
10
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
все новости группы
Ryo Okumoto
Япония
-
https://www.ryookumoto.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/RyoOkumotoMusic
11 окт 2022
:
Видео с текстом от RYO OKUMOTO
2 авг 2022
:
Новое видео RYO OKUMOTO
27 июн 2022
:
Видео с текстом от RYO OKUMOTO
25 май 2022
:
RYO OKUMOTO выпускает альбом летом
сегодня
Видео с текстом от RYO OKUMOTO
“Chrysalis”, официальное видео с текстом от RYO OKUMOTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Myth Of The Mostrophu"s. В качестве гостей в записи принимали участие:
Nick D’Virgilio (Big Big Train, Spock’s Beard) - Drums & Vocals
Al Morse (Spock’s Beard) - Guitar
Dave Meros (Spock’s Beard) - Bass
Ted Leonard (Spock’s Beard. Transatlantic) - Vocals
Jimmy Keegan (Spock’s Beard) - Vocals
Steve Hackett (Genesis) - Guitar
Michael Sadler (Saga, ProgJect) - Vocals
Mike Keneally (Steve Vai, Frank Zappa, ProgJect) - Guitar
Jonathan Mover (Joe Satriani, ProgJect) - Drums
Marc Bonila (Keith Emerson/Kevin Gilbert) - Guitar
Doug Wimbish (Living Colour) – Bass
Randy McStine (McStine & Minnemann, Porcupine Tree) – Guitars & Vocals
Lyle Workman (Todd Rundgren) – Guitar
Michael Whiteman (I Am the Manic Whale) – Guitars & Vocals
Трек-лист:
"Mirror Mirror"
"Turning Point"
"The Watchmaker (Time On His Side)"
"Maximum Velocity"
"Chrysalis"
"The Myth Of The Mostrophus"
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 149
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет