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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
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The Alan Parsons Project

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Переиздания ALAN PARSONS PROJECT от MoFi



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Mobile Fidelity Sound Lab (MoFi) сообщили о планах переиздания двух альбомов ALAN PARSONS PROJECT — "Eye In The Sky" и "I Robot" по случаю 40- и 45-летия соответственно. "Eye In The Sky" будет доступен на пронумерованных 45RPM 2 LP, "I Robot" — на UltraDisc One-Step 180-gram 45RPM 2LP Box Set и лимитированном 33RPM UltraDisc One-Step 180-gram LP Box Set. "Eye In The Sky" также выйдет и в варианте Super Audio CD (SACD).

ALAN PARSONS PROJECT - Mobile Fidelity Sound Lab & Legacy Recordings Announce Reissues Of Eye In The Sky & I Robot Albums




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