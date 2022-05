сегодня



Переиздания ALAN PARSONS PROJECT от MoFi



Mobile Fidelity Sound Lab (MoFi) сообщили о планах переиздания двух альбомов ALAN PARSONS PROJECT — "Eye In The Sky" и "I Robot" по случаю 40- и 45-летия соответственно. "Eye In The Sky" будет доступен на пронумерованных 45RPM 2 LP, "I Robot" — на UltraDisc One-Step 180-gram 45RPM 2LP Box Set и лимитированном 33RPM UltraDisc One-Step 180-gram LP Box Set. "Eye In The Sky" также выйдет и в варианте Super Audio CD (SACD).







