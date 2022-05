25 май 2022



Новая песня TEMPLE OF VOID



The Transcending Horror, новая песня TEMPLE OF VOID, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Summoning The Slayer", релиз которого намечен на третье июня. https://templeofvoid.bandcamp.com/







просмотров: 123