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*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Temple of Void

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|||| сегодня

Новый альбом TEMPLE OF VOID доступен для прослушивания



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"Summoning The Slayer", новый альбом группы TEMPLE OF VOID, доступен для прослушивания ниже.

TEMPLE OF VOID - Summoning The Slayer Out Now; Full Stream Available




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