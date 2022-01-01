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Клип EUROPE набрал миллиард
25
Гитарист METALLICA дал петуха
22
Старый член вернулся в MEGADETH
19
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE
17
JUDAS PRIEST открыли европейский тур
13
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью
10
Видео с выступления IRON MAIDEN
9
Новое видео STRATOVARIUS
8
Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"
6
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Wave
Дата :
с
по
Клип EUROPE набрал миллиард
25
Гитарист METALLICA дал петуха
22
Старый член вернулся в MEGADETH
19
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE
17
JUDAS PRIEST открыли европейский тур
13
все новости группы
Temple of Void
США
Death Metal
Doom Metal
https://templeofvoid.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/templeofvoid/
Facebook:
https://www.facebook.com/TempleOfVoid
6 июн 2022
:
Новый альбом TEMPLE OF VOID доступен для прослушивания
25 май 2022
:
Новая песня TEMPLE OF VOID
6 май 2022
:
Новая песня TEMPLE OF VOID
11 апр 2022
:
Новое видео TEMPLE OF VOID
18 сен 2020
:
TEMPLE OF VOID на Relapse Records
6 янв 2020
:
Новый альбом TEMPLE OF VOID выйдет весной
25 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома TEMPLE OF VOID
12 авг 2015
:
Новая песня TEMPLE OF VOID
22 июн 2015
:
TEMPLE OF VOID на Shadow Kingdom Records
8 июл 2013
:
TEMPLE OF VOID на Rain Without End Records
сегодня
Новый альбом TEMPLE OF VOID доступен для прослушивания
"Summoning The Slayer", новый альбом группы TEMPLE OF VOID, доступен для прослушивания ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет