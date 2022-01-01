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Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY



Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже. http://vic-band.blogspot.gr







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