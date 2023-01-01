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Villagers of Ioannina City
Греция
Stoner Rock
http://vic-band.blogspot.gr
Facebook:
https://www.facebook.com/vic.epirus
2 фев 2023
:
Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY
14 янв 2023
:
Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY
30 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY
8 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY
7 апр 2020
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27 мар 2020
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Видео с текстом от VILLAGERS OF IOANNINA CITY
9 фев 2020
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Новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY
2 фев 2023
Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY
VILLAGERS OF IOANNINA CITY третьего марта на Napalm Records выпустят новый концертный релиз, Through Space And Time (Alive In Athens 2020), фрагмент из которого, “Dance Of Night”, доступен ниже. Альбом будет доступен в следующих вариантах:
- 6 Page Digisleeve 2 CD Edition
- Digisleeve & Shirt
- 3LP Gatefold Black
- 3LP Gatefold Marbled Orange/Black
- 3LP Gatefold Gold
Трек-лист:
CD 1:
"Welcome" (live)
"Age 0f Aquarius" (live)
"Part V" (live)
"Nova" (live)
"Perdikomata" (live)
"Skaros" (live)
"Dance Of Night" (live)
"Zvara" (live)
CD 2:
"Arrival" (live)
"Father Sun" (live)
"Millennium Blues" (live)
"Ti Kako" (live)
"Audience I" (live)
"Cosmic Soul" (live)
"For The Innocent" (live)
"Audience II" (live)
"Karakolia" (live)
http://vic-band.blogspot.gr
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