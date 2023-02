2 фев 2023



Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY



VILLAGERS OF IOANNINA CITY третьего марта на Napalm Records выпустят новый концертный релиз, Through Space And Time (Alive In Athens 2020), фрагмент из которого, “Dance Of Night”, доступен ниже. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 6 Page Digisleeve 2 CD Edition

- Digisleeve & Shirt

- 3LP Gatefold Black

- 3LP Gatefold Marbled Orange/Black

- 3LP Gatefold Gold



Трек-лист:





CD 1:





"Welcome" (live)

"Age 0f Aquarius" (live)

"Part V" (live)

"Nova" (live)

"Perdikomata" (live)

"Skaros" (live)

"Dance Of Night" (live)

"Zvara" (live)





CD 2:





"Arrival" (live)

"Father Sun" (live)

"Millennium Blues" (live)

"Ti Kako" (live)

"Audience I" (live)

"Cosmic Soul" (live)

"For The Innocent" (live)

"Audience II" (live)

"Karakolia" (live) http://vic-band.blogspot.gr







