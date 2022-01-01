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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 47
*Профессиональное видео с выступления SODOM 35
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Sole Syndicate

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|||| сегодня

Новое видео SOLE SYNDICATE



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"Brave Enough", новое видео группы SOLE SYNDICATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Into the Flames", выход которого намечен на 17 июня на Scarlet Records.




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