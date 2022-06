сегодня



Новое видео STAKE



"F*ck My Anxiety", новое видео группы STAKE, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "Love, Death And Decay", выход которого намечен на 30 сентября.



Трек-лист:



1. Love, Death and Decay

2. Deliverance Dance

3. Zone Out

4. F*ck My Anxiety

5. Queen in the Dirt

6. Deadlock Eyes

7. Ray of the Sun

8. Dream City







