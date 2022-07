сегодня



Новое видео STAKE



"Deliverance Dance", новое видео группы STAKE, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "Love, Death And Decay", выход которого намечен на 30 сентября.



Трек-лист:



1. Love, Death and Decay

2. Deliverance Dance

3. Zone Out

4. F*ck My Anxiety

5. Queen in the Dirt

6. Deadlock Eyes

7. Ray of the Sun

8. Dream City







+0 -0



просмотров: 59