Новое видео MILKING THE GOATMACHINE



Kackeball, новое видео MILKING THE GOATMACHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nach Uns Die Grindflut", релиз которого намечен на 24 июня на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



01. Piccolo Im Streichelzoo

02. Kackeball

03. Rettet Den Wald...Esst Mehr Biber

04. Raus Mit Die Viecher

05. Am Zaun Der Zeit

06. Ein Stall Am Wörthersee

07. Stallhalla

08. Waddema

09. Ein Brett Im Kornfeld

10. Ist der Huf Erst ruiniert

11. Mutter Der Mann Mit Der Milch Ist Da

12. Warum Liegt Hier Stroh

13. Magermilch Mambo

14. Nach Uns Die Grindflut http://goatmachine.com/







+0 -0



просмотров: 109