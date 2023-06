сегодня



Новое видео MILKING THE GOATMACHINE



"Children of the Horn", новое видео MILKING THE GOATMACHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Neue Platte" , релиз которого намечен на 18 августа на Reaper Entertainment.







