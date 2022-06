сегодня



KALAH на Pure Steel Records



Pure Steel Records заявили о подписании контракта с группой KALAH, в состав которой входят:



Claudia Gigante (ex-Evil Desire) - vocals

Alessio Monacelli (Stranger Visionn, , Hellcome!, Hidden Lapse, ex-Imago Imperii) - drums

Dario Trentini (ex-Reasons Behind) - keyboards, synths

Marco Monacelli (Hellcome!) - rhythm guitars

Mario Grassi - lead guitars

Enrico Menozzi (ex-Reasons Behind, ex-Dawn of Memories) – bass







