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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
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Kalah

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24 ноя 2022 : 		 Новое видео KALAH

13 июн 2022 : 		 KALAH на Pure Steel Records
| - |

|||| сегодня

Новое видео KALAH



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"Mermaids' Cry", новое видео группы KALAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Descent Into Human Weakness.

KALAH Debut "Mermaids' Cry" Music Video




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