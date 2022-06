сегодня



Новое видео WEREWOLVES



“Harvest of the Skulls”, новое видео группы WEREWOLVES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Cave to The Grave", выход которого намечен на 24 июня на Prosthetic Records.



Трек-лист:



Self-Help Book-Burning

We Are Better Than You

All the Better To Eat You With

Crushing Heaven’s Mandate

Harvest of the Skulls

Oedipus Tyrannus

Nuclear Family Holocaust

Pride and Extreme Prejudice

Watch Your Mouth







