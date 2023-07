сегодня



Новое видео WEREWOLVES



Destroyer of Worlds, новое видео WEREWOLVES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "My Enemies Look and Sound Like Me", выход которого намечен на одиннадцатое августа на Prosthetic Records:



1. Under the Ground

2. My Enemies Look and Sound Like Me

3. Bring To Me The Kill

4. Brace For Impact

5. Destroyer of Worlds

6. Neanderhell

7. I Hate Therefore I Am

8. I Knew Nothing Then and I Know Less Now

9. Do Not Hold Me Back https://werewolvesdeathmetal.bandcamp.com







