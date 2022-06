сегодня



Новый альбом ENCHANTMENT выйдет летом



ENCHANTMENT 24 июня на Transcending Records и Cosmic Key Creations выпустят первый за почти тридцать лет студийный материал, получивший название Cold Soul Embrace:



"As Greed As The Eye Beholds"

"A Swanlike Duet"

"Painting Amongst The Feathers"

"Of Glorious Vistas Forgot"

"The Wake Of The Hollering Tide"

"In A Cello-Felt Glare"

"The Beauty Of Liars"

"One Jump Of The Sun"







