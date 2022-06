24 июн 2022



Новый альбом ENCHANTMENT доступен для прослушивания



"Cold Soul Embrace", новый альбом группы ENCHANTMENT, доступен для прослушивания ниже. Это первая студийная работа за более чем 30 лет:



"As Greed As The Eye Beholds"

"A Swanlike Duet"

"Painting Amongst The Feathers"

"Of Glorious Vistas Forgot"

"The Wake Of The Hollering Tide"

"In A Cello-Felt Glare"

"The Beauty Of Liars"

"One Jump Of The Sun"







