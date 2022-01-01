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*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 17
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
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Enchantment

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Сайт
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|||| 24 июн 2022

Новый альбом ENCHANTMENT доступен для прослушивания



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"Cold Soul Embrace", новый альбом группы ENCHANTMENT, доступен для прослушивания ниже. Это первая студийная работа за более чем 30 лет:

"As Greed As The Eye Beholds"
"A Swanlike Duet"
"Painting Amongst The Feathers"
"Of Glorious Vistas Forgot"
"The Wake Of The Hollering Tide"
"In A Cello-Felt Glare"
"The Beauty Of Liars"
"One Jump Of The Sun"

ENCHANTMENT Offer Advanced Stream Of First New Album In Nearly 30 Years




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