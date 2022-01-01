Новый альбом ENCHANTMENT доступен для прослушивания
"Cold Soul Embrace", новый альбом группы ENCHANTMENT, доступен для прослушивания ниже. Это первая студийная работа за более чем 30 лет:
"As Greed As The Eye Beholds"
"A Swanlike Duet"
"Painting Amongst The Feathers"
"Of Glorious Vistas Forgot"
"The Wake Of The Hollering Tide"
"In A Cello-Felt Glare"
"The Beauty Of Liars"
"One Jump Of The Sun"
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