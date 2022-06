сегодня



Новая песня CANDY



World of Shit, новая песня группы CANDY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heaven Is Here", релиз которого намечен на 24 июня на Relapse Records.



Трек-лист:



Human Condition Above Human Opinion

Mutilation

Heaven Is Here

Price Of Utopia

Transcend To Wet

Hysteric Bliss

World Of Shit

Fantasy/Greed

Kinesthesia

Perverse







+0 -0



просмотров: 103