Новое видео CANDY



"eXistenZ", новое видео группы CANDY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома It's Inside You, выход которого состоялся седьмого июня на Relapse Records:



“eXistenZ”

“Short-Circuit” (feat. Aaron Melnick)

“You Will Never Get Me” (feat. Justice Tripp)

“It’s Inside You” (feat. David Gagliardi)

“Love Like Snow” (feat. MIRSY & mmph)

“Dehumanize Me”

“Faith 91”

“Terror Management”

“Dreams Less Sweet”

“Silent Collapse”

“Dancing To The Infinite Beat”

“Hypercore”







