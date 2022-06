сегодня



Видео с текстом от EATEN BY SHARKS



EATEN BY SHARKS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Shallow Water”, которая взята из нового альбома "Eradication", релиз которого намечен на 26 августа.



Трек-лист:



"Shallow Water"

"Dead Weight"

"Kill And Consume"

"Same Face, Different Mask"

"Depth Charge"

"Apex Predator"

"Megalodon"







