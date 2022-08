10 авг 2022



Новая песня EATEN BY SHARKS



"Depth Charge", новая песня группы EATEN BY SHARKS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eradication", релиз которого намечен на 26 августа.



Трек-лист:



"Shallow Water"

"Dead Weight"

"Kill And Consume"

"Same Face, Different Mask"

"Depth Charge"

"Apex Predator"

"Megalodon"







