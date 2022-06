сегодня



Новый альбом HUMAN CULL выйдет летом



HUMAN CULL выпустят новую работу, получившую название "To Weep For Unconquered Worlds", 15 июля.



Трек-лист:



"To Weep For Unconquered Worlds"

"Before"

"Tomes Of Woe"

"Instinct Enthroned"

"Subject To Predation"

"Axe Of Flint"

"Familicide"

"Between The Eyes"

"Pyredancer"

"Perfect Hatred"

"Time Of Ending"

"Confession Archive"

"Siege Lord"

"Habaeus Corpus"

"Oil Of Vitriol"

"The Horror"

"Litanies Of The Forsaken"

"Unmaker"

"Sworn To Chaos"

"Old Night"







