23 июн 2022



Новое видео KARL SANDERS



“Skull Fuck Ritual" (Skull Breach Edition), новое видео KARL SANDERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Saurian Apocalypse, выход которого намечен на 22 июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1-CD Digisleeve (6 Panel)

- 1-CD Digisleeve + Shirt Bundle (RoW Napalm Shop Mailorder Only)

- 2-LP Dark Green Vinyl Gatefold

- Music Cassette (Napalm Shop Mailorder Only, Limited to 100)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Sun Has Set On The Age Of Man"

"The Disembodied Yet Slither Among Us"

"The Evil Inherent In Us All"

"Skull Fuck Ritual" (Skull Breach Edition)

"Nada Zaag"

"An Altered Saurian Theta State"

"Nihil Emplexus"

"Divergence: The Long Awaited Third Primordial Ascension"

"Mask Of Immutable Self Delusion"

"No Creature More Deserving Of Cataclysmic Annihilation"







