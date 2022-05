25 май 2022



Новое видео KARL SANDERS



The Sun Has Set on the Age of Man, новое видео KARL SANDERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Saurian Apocalypse, выход которого намечен на 22 июля на Napalm Records.







+2 -1



( 1 ) просмотров: 633