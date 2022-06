сегодня



Новое видео RIOT ACT



“Stand Or Fall”, новое видео группы RIOT ACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Closer To The Flame".



Трек-лист:



“Closer To The Flame”

“Wanted”

“Straight For Your Heart”

“Smoking Gun”

“Almost There”

“Stand Or Fall”

“Love Come Round”

“Angelina”

“Right Between The Eyes”

“Rock Love And Roll”







+0 -1



просмотров: 263