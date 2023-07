сегодня



RIOT ACT собираются играть целиком альбом "Fire Down Under"



RIOT ACT сообщили о том, что в рамках тура по Британии планируют целиком исполнять материал альбома "Fire Down Under".



Даты выступлений:



September

30 - The Music Room - Ipswich, England



October

1 - Waterfront - Norwich, England

3 - Portland Arms - Cambridge, England

4 - Three Wise Monkeys - Colchester, England

5 - The Cart & Horses - London, England







+0 -0



просмотров: 189