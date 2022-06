27 июн 2022



Новый альбом VIRTUAL SYMMETRY выйдет осенью



VIRTUAL SYMMETRY выпустят новую работу, получившую название "Virtual Symmetry", 16 сентября.



Трек-лист:



Virtual Symmetry

My Story Unfolds

The Paradise Of Lies

Come Alive

Butterfly Effect

Fantasie Di Verità

Rising

Insomnia





