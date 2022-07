4 июл 2022



Новое видео VIRTUAL SYMMETRY



"Come Alive", новое видео группы VIRTUAL SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Virtual Symmetry", выходящего 16 сентября:



Virtual Symmetry

My Story Unfolds

The Paradise Of Lies

Come Alive

Butterfly Effect

Fantasie Di Verità

Rising

Insomnia







