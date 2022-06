24 июн 2022



Новое видео EMPRESS



Into the Grey, новое видео EMPRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fateweaver”, выход которого намечен на 19 августа:



Legion

Beyond the Sleep

Chimera

The Fall of Kingdoms

Black Arcana

Monarch

Into the Grey

Immortelle

Eventide







просмотров: 113