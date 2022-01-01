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Рокеры о смерти королевы Елизаветы II
32
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22
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по
Рокеры о смерти королевы Елизаветы II
32
DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA
22
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ...
20
Новое видео IN FLAMES
16
OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену
15
все новости группы
Empress
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Новая песня EMPRESS
15 янв 2018
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Новая песня EMPRESS
7 июн 2017
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Видео с текстом от EMPRESS
сегодня
Новое видео EMPRESS
"The Fall of Kingdoms", новое видео EMPRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fateweaver”, выход которого состоялся 19 августа.
Трек-лист:
Legion
Beyond the Sleep
Chimera
The Fall of Kingdoms
Black Arcana
Monarch
Into the Grey
Immortelle
Eventide
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Сообщений нет