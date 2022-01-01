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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Новое видео EMPRESS



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"The Fall of Kingdoms", новое видео EMPRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fateweaver”, выход которого состоялся 19 августа.

Трек-лист:

Legion
Beyond the Sleep
Chimera
The Fall of Kingdoms
Black Arcana
Monarch
Into the Grey
Immortelle
Eventide




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