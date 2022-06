27 июн 2022



Новое видео ORTHODOX



"Head On A Spike", новое видео группы ORTHODOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Learning To Dissolve, выходящего 19 августа на Century Media Records.



Трек-лист:



"Feel It Linger"

"Head On A Spike"

"Cave In"

"Become Divine"

"Digging Through Glass"

"Nothing To See"

"1 1 7 6 2"

"Dissolve"

"Fast Asleep"

"All That I Am"

"Voice In The Choir"







