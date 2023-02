сегодня



Новое видео ORTHODOX



"Nothing To See", новое видео группы ORTHODOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Learning To Dissolve", выпущенного 19 августа на Century Media Records.



Трек-лист:



"Feel It Linger"

"Head On A Spike"

"Cave In"

"Become Divine"

"Digging Through Glass"

"Nothing To See"

"1 1 7 6 2"

"Dissolve"

"Fast Asleep"

"All That I Am"

"Voice In The Choir"







