1 июл 2022 : Новое видео THE OCCULT



Новое видео THE OCCULT



“In This Night", новое видео группы THE OCCULT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Occult", выходящего 19 августа.



Трек-лист:



“Watch You Die”

“In This Night”

“Deth Doll”

“Strangling Republicans”

“It’s Amateur Hour”

“20 Years”

“Dots”

“Gotta Love Those Humans”

“Dine With Me”

“Team Satan”

“Planet Pisces”

“Nicole”

“Occupy Unite”







