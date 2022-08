Новое видео THE OCCULT

сегодня



“Watch You Die”, новое видео группы THE OCCULT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Occult", выходящего 19 августа.



Трек-лист:



“Watch You Die”

“In This Night”

“Deth Doll”

“Strangling Republicans”

“It’s Amateur Hour”

“20 Years”

“Dots”

“Gotta Love Those Humans”

“Dine With Me”

“Team Satan”

“Planet Pisces”

“Nicole”

“Occupy Unite”







