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MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
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Новое видео MEGADETH
37
Новое видео OZZY OSBOURNE
31
Новая песня MACHINE HEAD
15
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства
9
все новости группы
John Norum
Швеция
Blues Rock
Heavy Metal
http://www.johnnorum.com
1 июл 2022
:
JOHN NORUM представил новый клип
31 май 2022
:
Умер барабанщик, игравший с JOHN NORUM, DON DOKKEN, GLENN HUGHES
24 май 2022
:
JOHN NORUM представил новый клип
8 мар 2017
:
Детали нового DVD JOHN NORUM
31 окт 2016
:
Трейлер нового DVD JOHN NORUM
24 май 2014
:
Тизер нового DVD JOHN NORUM
3 дек 2013
:
JOHN NORUM выпустит обучающий DVD
23 фев 2013
:
JOHN NORUM на GAIN
сегодня
JOHN NORUM представил новый клип
Voices Of Silence, новое видео JOHN NORUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gone To Stay, выходящего в этом году.
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Сообщений нет