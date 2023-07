24 июл 2023



JOHN NORUM представил новый клип



Norma", новое видео JOHN'a NORUM'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gone To Stay":



"Voices Of Silence"

"Sail On"

"Gone To Stay"

"One By One"

"What Do You Want"

"Lady Grinning Soul"

"Norma"

"Calling"

"Terror Over Me"

"Face The Truth (Revisited)"







+1 -0



просмотров: 176