Новое видео HIGHWAY SENTINELS



"How To Be Real", новое видео группы HIGHWAY SENTINELS, David Reece (вокал, Bangalore Choir, ex Accept), Steven Rosen (гитара); Jimmy Waldo (клавишные, Alcatrazz); Donnie Van Stavern (бас, Riot V); Mark Zonder (барабаны, Fates Warning, Warlord), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Waiting Fire", выходящего 22 июля.



Трек-лист:



"I'm A Loser"

"Face In The Crowd"

"Afterlife"

"Love And Hate"

"Victim Of The Night"

"Tortured Soul"

"We Won't Be Forgotten"

"All Comes Crashing Down"

"I Don't Care Anymore"

"Not Too Late"

"How To Be Real"

"Hell In A Handbasket"







