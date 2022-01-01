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Highway Sentinels

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
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Новое видео HIGHWAY SENTINELS



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"We Won't Be Forgotten" и "Afterlife", новые клипы группы HIGHWAY SENTINELS, в состав которой входят David Reece (вокал, Bangalore Choir, ex Accept), Steven Rosen (гитара); Jimmy Waldo (клавишные, Alcatrazz); Donnie Van Stavern (бас, Riot V); Mark Zonder (барабаны, Fates Warning, Warlord), доступны для просмотра ниже. Они взяты из альбома "The Waiting Fire", выпущенного 22 июля.

Трек-лист:

"I'm A Loser"
"Face In The Crowd"
"Afterlife"
"Love And Hate"
"Victim Of The Night"
"Tortured Soul"
"We Won't Be Forgotten"
"All Comes Crashing Down"
"I Don't Care Anymore"
"Not Too Late"
"How To Be Real"
"Hell In A Handbasket"

HIGHWAY SENTINELS Release Two Videos In Tribute To BOB KULICK




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