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Entropy

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Вокалист ENTROPY собрался на пенсию



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Вокалист ENTROPY Ger Schreinert (aka Gerry James) опубликовал следующее сообщение:

«По личным причинам я решил прекратить участие в живых выступлениях ENTROPY.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Dan'a Lauzon'a (гитара) за десятилетия преданности делу, прекрасное музыкальное творчество и дружбу. Я также хотел бы поблагодарить моих товарищей по группе Blake Lemieux (барабаны) и Oscar'a Rangel'a (бас), лучшую ритм-секцию, которая у нас когда-либо была, за их преданность и прекрасный вклад.

Я также искренне благодарю всех вас, поклонников металла, и профессионалов музыкальной индустрии за вашу поддержку на протяжении последних десятилетий. Я горжусь альбомами Entropy и признателен за все CD и цифровые копии, которые мы разослали по всему миру.

Было настоящим счастьем исполнять эти песни для вас, поклонников металла. У меня всегда будет много прекрасных воспоминаний о стольких замечательных концертах в стольких потрясающих залах на протяжении стольких лет. Концерт ENTROPY в Торонто в прошлом месяце с Voivod был отличным способом завершить более чем 30-летнюю карьеру ENTROPY и сказать "большое спасибо — спокойной ночи!"

Сейчас, когда мне уже за 50, в моей жизни всегда будет присутствовать металлическая музыка — хотя и не в таком серьёзном и физически тяжёлом контексте, как исполнение оригинального экстремального металла вживую.

Мой личный бизнес растёт и требует всё больше времени, а моя семья и здоровье/фитнес остаются в центре моего внимания. Я смирился с этим решением и радуюсь жизни, этим летом я провёл много времени в коттедже, в походах и наслаждаясь природной красотой Севера.

Я посоветовал Danny искать замену вокалисту, если он хочет продолжать концерты ENTROPY, и я по-прежнему на 100 % поддерживаю его в этом.

Выпьем за всех вас. Horns up!»

ENTROPY Singer GER SCHREINERT Announces Retirement From Live Performances




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