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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Entropy

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|||| сегодня

ENTROPY готовят переиздание



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Группа ENTROPY сообщила, что достигла соглашения с лейблом Divebomb Records, на котором будет переиздан дебютный альбом "Ashen Existence". По этому случаю гитарист коллектива, Dan Lauzon сказал:

«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с Divebomb Records, и очень скоро во всём мире будет представлен специальный юбилейный двойной CD, посвящённый 30-летию этого альбома! 

В издание будут включены ранее не публиковавшиеся демо и фотографии, а также отличное интервью со мной и Gerry James'ом. Они проделали огромную работу по ремастерингу композиций.

Для меня было настоящим счастьем вернуться к истокам вместе с этими ребятами, ведь они хотели рассказать о хорошем, плохом и ужасном. Matt Divebomb и его команда — фанаты музыки и поклонники Entropy. Такие же фанаты сцены, как и мы! Мне не терпится дождаться того момента, когда я смогу всем этим поделиться с Вами!

Мы чертовски признательны за то, что этот альбом произвёл фурор в мире металла и всё ещё востребован 30 лет спустя! Этот релиз для вас, ненасытные поклонники металла! Спасибо вам за 30 лет поддержки! Выше кубки!»

BramptonвЂ™s ENTROPY вЂ“ Ashen Existence To Receive 30th Anniversary Reissue Via Divebomb Records




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