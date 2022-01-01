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ENTROPY готовят переиздание



Группа ENTROPY сообщила, что достигла соглашения с лейблом Divebomb Records, на котором будет переиздан дебютный альбом "Ashen Existence". По этому случаю гитарист коллектива, Dan Lauzon сказал:



«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с Divebomb Records, и очень скоро во всём мире будет представлен специальный юбилейный двойной CD, посвящённый 30-летию этого альбома!



В издание будут включены ранее не публиковавшиеся демо и фотографии, а также отличное интервью со мной и Gerry James'ом. Они проделали огромную работу по ремастерингу композиций.



Для меня было настоящим счастьем вернуться к истокам вместе с этими ребятами, ведь они хотели рассказать о хорошем, плохом и ужасном. Matt Divebomb и его команда — фанаты музыки и поклонники Entropy. Такие же фанаты сцены, как и мы! Мне не терпится дождаться того момента, когда я смогу всем этим поделиться с Вами!



Мы чертовски признательны за то, что этот альбом произвёл фурор в мире металла и всё ещё востребован 30 лет спустя! Этот релиз для вас, ненасытные поклонники металла! Спасибо вам за 30 лет поддержки! Выше кубки!»







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