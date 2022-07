все новости группы







Clamoris

Финляндия

-

-





10 июл 2022 : Новая песня CLAMORIS



сегодня



Новая песня CLAMORIS



“Rage, Rain Down on Them”, новая песня CLAMORIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Opus Limbonica".



Трек-лист:



1) Regurgitated

2) The Bite of The Cosmic Snake

3) Schemer’s Paradox

4) A Window to My Dreams

5) Rage, Rain Down on Them

6) Forma Inversa

7) Opus Limbonica

8) Walking in the Graveyard







+0 -1



просмотров: 181