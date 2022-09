19 сен 2022



Новая песня CLAMORIS



"The Bite of the Cosmic Snake", новая песня CLAMORIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Opus Limbonica", выход которого намечен на 28 октября на Inverse Records.



Трек-лист:



1) Regurgitated

2) The Bite of The Cosmic Snake

3) Schemer’s Paradox

4) A Window to My Dreams

5) Rage, Rain Down on Them

6) Forma Inversa

7) Opus Limbonica

8) Walking in the Graveyard







