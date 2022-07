сегодня



Новый альбом THE ANTICHRIST IMPERIUM выйдет осенью



После четырёхлетнего перерыва The Antichrist Imperium возвращаются!



Авангардный дэт-металлический коллектив The Antichrist Imperium (в состав которого входят участники Akercocke, Voices, Werewolves & The Berzerker) собирается выпустить свой третий альбом "Volume III: Satan In His Original Glory" 7 октября на Apocalyptic Witchcraft.







